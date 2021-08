Informieren sich bei Geschäftsführer Christoph Pawlowski über die Entwicklungen beim "Postenhandel Nord": Ratskandidat Jürgen Janßen (v.l.), Jörg Bode, Vorsitzender der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag, und Oberbürgermeisterkandidat Murat Kalmis.

Svana Kühn

Delmenhorst. Dem Postenhandel Nord bleibt der Lagerverkauf an der Nienburger Straße weiterhin untersagt. Die FDP kann das nicht nachvollziehen und stärkt dem Betrieb den Rücken.

Ganz grün sind sie sich nicht, die Stadtverwaltung und das Delmenhorster Unternehmen "Postenhandel Nord". Rund ein Jahr ist es nun her, dass die groß angekündigte Neueröffnung des Lagerverkaufs an der Nienburger Straße in letzter Minut