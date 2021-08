Delmenhorst hat laut RKI wieder den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Delmenhorst hat den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen. Die Zahl der Neuinfektionen ist laut RKI noch einmal deutlich angestiegen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 24 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt damit sprunghaft von 59,3 auf 79,9. Das ist aktuell der höchste Wert in Niedersachsen. Noch am vergangenen Montag hatte