Was hat man in Lemwerder eigentlich gegen den Radweg nach Delmenhorst?

Die Gleise und Bohlen der alten Bahntrasse zwischen Delmenhorst und Lemwerder sind in Höhe Hasbergen mittlerweile entfernt worden. Doch führt hier auch einmal ein Radweg von Delmenhorst nach Lemwerder?

Frederik Grabbe

Delmenhorst. In Delmenhorst soll er kommen, in Lemwerder eher nicht: Der geplante Radweg auf alten Bahngleisen scheidet die Geister. Aber warum ruft er in der Nachbargemeinde so viel Gegenwehr hervor?

Der geplante Radweg auf der alten Bahntrasse zwischen Delmenhorst und Lemwerder wird nur ein halber sein. In Lemwerder kann sich die Ratsmehrheit nicht für die Wegeverbindung erwärmen, wurde vor Kurzem deutlich. Damit wird sich der Rad