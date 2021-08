Schulstart in Delmenhorst: Luftfilter lassen noch auf sich warten

Auch die Stadt Delmenhorst will die Schulen und Kitas mit mobilen Luftfilteranlagen ausstatten. (Symbolfoto)

Arne Dedert/dpa

Delmenhorst. Mobile Luftreiniger sollen dazu beitragen, den Präsenzunterricht in Delmenhorst auch bei steigenden Infektionszahlen sicherzustellen. Von einer flächendeckenden Ausstattung ist die Stadt jedoch noch weit entfernt.

Noch zwei Tage, dann beginnt das neue Schuljahr in Niedersachsen. Viele Eltern blicken sorgenvoll auf diesen Termin, denn die Inzidenz lag am Montag in Delmenhorst bei 103,2 – und ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ist nicht geg