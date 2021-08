Impfzentren in Delmenhorst und Wildeshausen vor letztem Monat

Schlangen vor den Impfzentren – wie in unserem Bild vom 23. April in Wildeshausen – gibt es nur noch selten. Ende September werden sie geschlossen.

Ole Rosenbohm

Delmenhorst/Wildeshausen. Die niedersächsischen Impfzentren sollen am 30. September ihren Eigentümern übergeben werden. Erstimpfungen sind nur noch bis zum 5. September möglich.

Wer sich in niedersächsischen Impfzentren doppelt mit Anti-Covid-Wirkstoff impfen lassen will, muss sich beeilen. Denn schon am 30. September sollen die gemieteten Gebäude im Land „besenrein“ geräumt und ihren Eigentümern übergeben wer