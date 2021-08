Im Delmenhorster Impfzentrum wird am Mittwoch wieder spontan geimpft.

Archivfoto: Eyke Swarovsky

Delmenhorst. Ohne vorherige Anmeldung kann man sich am Mittwoch in Delmenhorst in der Sporthalle am Wehrhahn gegen Corona impfen lassen.

Im Corona-Impfzentrum Delmenhorst gibt es am Mittwoch, 25. August, wieder ein Impfangebot ohne vorherige Terminbuchung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna). Laut Ankündigung sind die Impfungen spontan und ohne Anmeldung in der Z