Darum arbeitet dieser Delmenhorster gerne in der Kindertagespflege

Märchenstunde mit dem Tagesvater: Dominik Fokken mit Tim (v.li.), Ella und Julia.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Dominik Fokken ist einer der wenigen Männer, die in Delmenhorst in der Kindertagespflege arbeiten. Warum er das liebt, was er tut.

Jeder Tag fängt für Dominik Fokken lebhaft an. Tim (3) hat eine Spielzeug-Bohrmaschine gefunden und prüft, was sich so alles im Boden bohren lässt, Ella (1,5) erklimmt immer wieder aufs Neue die Holzburg und gleitet kreischend vor Vergnügen