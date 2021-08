Weniger Wohnungseinbrüche in Corona-Zeiten in Delmenhorst und umzu

Während der Pandemie hat die Zahl der Einbrüche auch in Delmenhorst abgenommen.

Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. Corona wirkt sich auch auf die Kriminalität in Delmenhorst und umzu aus. Seit Pandemiebeginn registriert die Polizei deutlich weniger Fälle aus zuvor.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit – während der Sommermonate sind leerstehende Häuser und Wohnungen für Diebe eine willkommene Einladung, sich an Schmuck, Bargeld und anderen Wertgegenständen in Privathaushalten zu bedienen. In Zeiten von