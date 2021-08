Kleine Kinder kostenfrei ans Wasser gewöhnen: Ein Angebot der Stadt in der Grafttherme.

Laura Nowak

Delmenhorst. Werdende Mütter und Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren haben an einem von vorerst fünf aufeinander folgenden Terminen in Delmenhorst die Möglichkeit, ihr Kind gratis ans Wasser zu gewöhnen oder gemeinsam ein bisschen zu plantschen.

Erstmals ist dafür ein Schwimmbecken in der Grafttherme am kommenden Donnerstag, 26. August, in der Zeit von 10 bis 10.45 Uhr reserviert. Wer an dem Angebot der Koordinierungsstelle Kinderschutz der Stadtverwaltung teilnehmen will, benötigt