Die Corona-Inzidenz stieg am Freitag wieder über den Schwellenwert von 35.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Inzidenz in Delmenhorst ist wieder über 35 gestiegen. Sollte der Wert auch in den kommenden zwei Werktagen nicht sinken, werden wieder Einschränkungen fällig. Corona-Krisenstabsleiter Rudolf Mattern will aber erst einmal die Füße stillhalten und die neue Corona-Verordnung abwarten.

Neun Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Die Inzidenz steigt deutlich – von 30,9 auf 38,7. Damit hat sich der Wert seit dem vergangenen Montag verdoppelt. Und nicht nur das: die Stadt liegt