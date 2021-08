Stimmungsvoll: Die Burginsel als Open-Air-Kino

Mirja Kuschkowitz

Delmenhorst. Mit der Liebeskomödie „Sex and the City – Der Film“ ist am Donnerstagabend das Open-Air-Kino auf der Burginsel gestartet.

Das Wetter hat den Antrag deutlich gemindert. Rund 15 Filmfreunde waren gekommen. Am Freitag, 20. August, ist der Abenteuer-Thriller „Sherlock Holmes“ zu sehen. Am Samstag, 21. August, gibt es eine weitere Möglichkeit, unter frei