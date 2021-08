Autounfall nach U-Turn in Delmenhorst

Der 21-Jährige Delmenhorster hatte noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern.

Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Schönemoorer Straße in Delmenhorst ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Ein Autofahrer aus Bremen hatte mitten auf der Schönemoorer Straße in Delmenhorst ein Wendemanöver starten wollen, so die Polizei. Der 70-Jährige habe vom Standstreifen auf der rechten Seite der Fahrbahn direkt auf die Gegenfahrbahn in Ric