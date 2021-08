Suchen im Kampf gegen die Kinderarmut in Delmenhorst den Schulterschluss mit anderen Akteuren in der Stadt: Uwe Dähne (v. li.), Sabine Bachner und Jörg Bernhardt vom Kinderschutzbund.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. In Delmenhorst könnten viele Angebote für Kinder besser koordiniert werden, findet der Kinderschutzbund. Er ruft nun Vereine und andere Akteure zu einer besseren Zusammenarbeit auf.

Immer noch leben viel zu viele Kinder in Delmenhorst in ärmlichen Verhältnissen. Doch auch nachdem der Kinderschutzbund in der Stadt dieses Problem vor einigen Jahren, nachdem eine entsprechende Bertelsmann-Studie veröffentlicht worden war,