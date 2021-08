Dieser angebliche Partei-Sticker ist am Donnerstag am Stadtwall in Delmenhorst aufgetaucht.

D. Scherbaum

Delmenhorst. Am Donnerstag sind mehrere beleidigende Sticker im Design der Partei Die Partei in der Delmenhorster Innenstadt aufgetaucht. Die Partei distanziert sich vehement von der Aktion.

"Das ist nicht Satire, das ist Müll", sagt Joschka Kuty, Oberbürgermeisterkandidat der Partei "Die Partei". Am Donnerstag sind fünf bis sechs Sticker im Partei-Stil an verschiedenen Stellen in der Delmenhorster Innenstadt aufgetaucht, auf d