Mehr Geld für Beschäftigte von Baker & Baker in Delmenhorst

Der Tarifkonflikt bei Baker & Baker ist ausgestanden.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Mit einem Warnstreik haben die Beschäftigten von Baker & Baker in Delmenhorst Druck gemacht. Mit Erfolg. Demnächst bekommen sie mehr Lohn.

Aufatmen bei den 230 Delmenhorster Beschäftigten von Baker & Baker am Bremer Feld: Nach langen Verhandlungen hat sich die Tarifkommission am Donnerstagnachmittag in Bremen auf einen Anschlusstarifvertrag mit 15-monatiger Laufzeit – rü