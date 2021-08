Neuer Asphalt für die Marktstraße in Delmenhorst

Neuer Asphalt für die Marktstraße ist am Donnerstag aufgetragen worden.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Die Straßenbauarbeiten im Delmenhorster Zentrum gehen voran. Jetzt hat auch der Bereich vor der Marktstraße vor der Polizei neuen Asphalt erhalten.

Die Straßenarbeiten in der Delmenhorster Innenstadt schreiten weiter voran. Am Donnerstag ist zum Beispiel im Bereich an der Marktstraße direkt vor der Polizei (Foto) heißer Asphalt auf die Fahrbahn aufgetragen und festgewalzt worden. Stre