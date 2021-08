Wie geht es mit dem Postenhandel Nord in Delmenhorst weiter?

An der Nienburger Straße weist nur noch die Außenbeschriftung auf den Postenhandel hin. Mieter ist er dort nach Unternehmensangaben nicht mehr.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Als der Postenhandel Nord in Delmenhorst seinen regelmäßigen stationären Verkauf anbot, war der Andrang immer groß. Das bleibt vorerst Geschichte.

Mehr als ein Jahr ist es inzwischen her, dass die große Neueröffnung des Delmenhorster Unternehmens "Postenhandel Nord" an der Nienburger Straße in letzter Minute platzte. Weil die Stadtverwaltung auf der einschließlich Lager run