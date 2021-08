Delmenhorst. Das DK vom Donnerstag, 19. August, konnte wegen eines Transportausfalls am frühen Morgen nicht rechtzeitig ausgetragen werden. Als Ersatz ist das E-Paper der heutigen Ausgabe kostenlos freigeschaltet worden.

Die heutige Donnerstagsausgabe des Delmenhorster Kreisblatt konnte wegen einer nächtlichen Vollsperrung auf der Autobahn A 1 nicht mehr rechtzeitig ausgeliefert und ausgetragen werden. Der tägliche Lkw-Transport ist im Stau stecken geblieben, so dass unsere Austräger die Zeitung nicht mehr rechtzeitig in Empfang nehmen konnten. Verlag, Vertrieb, Anzeigenabteilung und Redaktion bitten ihre Leserinnen und Leser für diese Ausnahmesituation um Verständnis. Die heutige Ausgabe kann voraussichtlich erst morgen nachgeliefert werden. Als Ersatz für die heute fehlende Zeitung hat das DK das E-Paper, also die elektronische Ausgabe, kostenlos freigeschaltet.