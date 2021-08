Sorgt sich um Familie und Freunde in Afghanistan: Hezbullah Tareen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Im Handstreich übernehmen die radikalislamischen Taliban in Afghanistan die Macht. Was geht einem Afghanen im Ausland dabei durch den Kopf? Ein Gespräch mit dem Delmenhorster Hezbullah Tareen.

Wer in diesen Tagen mit Hezbullah Tareen spricht, der hört vor allem ein Wort: Unsicherheit. Der Afghane lebt seit 2011 mit Frau und Tochter in Delmenhorst. In den vergangenen Tagen und Wochen haben die radikalislamischen Taliban in Afghani