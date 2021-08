Schadstoffe können in Delmenhorst entsorgt werden.

Johanna Kollorz

Delmenhorst. Zwei Termine sind an diesem Wochenende für Privathaushalte vorgesehen. Dann kann in Delmenhorst Sonderabfall abgegeben werden.

Privathaushalte können ihre Sonderabfälle am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, beim Schadstoffmobil auf dem Parkplatz Graftwiesen entsorgen. Die gefährlichen Reststoffe werden am Freitag in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr und am Samsta