Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt laut RKI wieder leicht

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist wieder leicht gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem sprunghaften Anstieg des Inzidenzwertes am Dienstag ist der Wert laut RKI am Mittwoch wieder gesunken. Der Landkreis Oldenburg kratzt an einer Inzidenz von 30.

Zwei neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Das ist ein Fall weniger als am vergangenen Mittwoch. Somit sinkt der Inzidenzwert leicht von 30,9 auf 29,7. Der starke Anstieg von Dienstag war