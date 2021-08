Ein sogenannte Soccerfeld soll an der Willmsstraße entstehen. Dafür musste ein ehemaliges Wohnhaus weichen.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Ein Mini-Spielfeld soll demnächst an der Willmsstraße in Delmenhorst entstehen. Das Gymnasium will hier Ballspiele für ihre Schüler anbieten. Ein Wohnhaus musste weichen.

Von dem Gebäude, das am Dienstagmorgen noch an der Willmsstraße 4 gestanden hat, ist bereits am Mittwochnachmittag kaum noch etwas übrig. Nur ein Haufen Schutt, an dem sich nun ein Bagger zu schaffen macht. Eine Kunstrasenfläche soll hier e