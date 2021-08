El Toro in Delmenhorst bietet neuen Blickfang und Party-Premiere

Der neue Hingucker beim El Toro am Friesenpark: das 120 Quadratmeter bedeckende Stretchzelt mit Beleuchtung.

David Trojman / Mentoosah Marketing

Delmenhorst. Am Delmenhorster Friesenpark hat erst Anfang Juli das El Toro eröffnet. Jetzt gewinnt das Lokal weiter an Profil.

Sie sind aus Bremen gekommen, um zu bleiben. Gleich für 15 Jahre plus Option auf Verlängerung haben sich die neuen Betreiber des auf mediterrane Küche spezialisierten Lokals "El Toro" am Friesenpark an die Räumlichkeiten gebunden. Mit diese