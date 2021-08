Mosterei Sandhausen startet in die letzte Saison

Martin Clausen startet jetzt die letzte Mostsaison in Sandhausen. (Archivfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Es ist die letzte Mostereisaison, die Martin Clausen in seiner Mosterei Sandhausen an der Stedinger Landstraße 101 jetzt startet. Ab Anfang des kommenden Jahres wird der gesamte Betrieb geräumt, der Umzug steht an.

Ganz freiwillig geht das nicht über die Bühne. „Durch unseren Hausgarten und unsere Gewächshäuser soll die Auffahrt für die Bundesstraße 212 neu gebaut werden. Auf einem Damm liegend wird die dreispurige B212 dann quer durch unsere Weiden g