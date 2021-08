Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI den dritten Tag in Folge stabil. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Den dritten Tag in Folge bleibt Delmenhorst laut RKI unter einem Inzidenzwert von 20. Niedersachsenweit steigt die Inzidenz weiter.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Delmenhorst am Montag keinen neuen Corona-Fall gemeldet. Da auch am vergangenen Montag kein Fall gemeldet wurde, bleibt der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge bei 19,3. 15 Corona-Infektionen sind in