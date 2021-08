Arbeitsplatzverlust und Minijobs: Verlierer des Sozialsystems

In der Gebäudereinigung sind Minijobs besonders stark verbreitet. (Symbolbild)

Symbolbild: IG Bau Holstein

Delmenhorst. In Delmenhorst ist die Zahl der Minijobs in der Pandemie anhaltend gesunken. Für die Stadt, in der besonders häufig geringfügig Beschäftigte arbeiten, ist das keine gute Nachricht.

Keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld: Wenn es um die Folgen der Corona-Pandemie geht, sind Minijobber echt gekniffen. Frei nach der Logik, wer nichts einzahlt, kriegt auch nichts heraus, zählen sie zu