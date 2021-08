Mehr als 18.000 Euro Schaden bei Unfall in Delmenhorst

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag einen Unfall in der Delmenhorster Stadtmitte gebaut. (Symbolbild)

Delmenhorst. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag einen Unfall in der Delmenhorster Stadtmitte gebaut. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Erheblicher Schaden ist bei einem Unfall am Samstagmorgen im Stadtzentrum in Delmenhorst entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 2.30 Uhr ein 43 Jahre alter Delmenhorster mit seinem Mercedes Vito auf der Mühlenstraße in Richtung St