Beträchtlicher Sachschaden bei Unfall nahe der A28 in Delmenhorst

Eine junge Autofahrerin hat am Freitag in Deichhorst einen Unfall verursacht.

Günther Richter

Delmenhorst. Eine junge Autofahrerin hat am Freitag in Deichhorst einen Unfall verursacht. Der Schaden ist erheblich.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend ist in Delmenhorst ein Sachschaden von rund 18.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 22 Uhr eine 18 Jahre alte Delmenhorsterin mit ihrem Seat auf der Wildeshauser Straße in Richtun