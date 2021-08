Straßenarbeiten nahe des Delmenhorster Rathauses legen gerade einen Teil des Innenstadtverkehrs lahm.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Straßensperrungen in der Innenstadt behindern derzeit den Verkehr für Delmenhorster Autofahrer. Diese sollen eine Woche lang anhalten.

Autofahrer in Delmenhorst müssen sich derzeit auf die Sperrung der Straßen Hans-Böckler-Platz, Bismarckplatz und Marktstraße in der Innenstadt einstellen. Seit Donnerstag lässt die Stadt in dem Bereich zwischen Amtsgericht und dem City-Park