Kein neuer Fall: Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt deutlich

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI deutlich gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Freitag keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst registriert. Auch im Landkreis Oldenburg sinkt der Inzidenzwert wieder.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag noch den höchsten Inzidenzwert seit dem 16. Juni für Delmenhorst gemeldet hat, ist der Wert nun deutlich abgesackt. Am Freitag wurde kein neuer Corona-Fall gemeldet. Am vergangenen Freita