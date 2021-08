FashionLook Inhaberin Karolina Kufel freut sich über die Eröffnung ihres neuen Ladens in Delmenhorst.

Yannik Koltzenburg

Delmenhorst. Am Donnerstag hat mit Fashion Look ein neues Modegeschäft in Delmenhorst eröffnet. An der Oldenburger Straße verkauft Karolina Kufel Frauenbekleidung aus verschiedenen Ländern. Entstanden ist die Idee aus einem Online-Shop.

An der Oldenburger Straße 179 hat Karolina Kufel am Donnerstag ihr Modegeschäft Fashion Look eröffnet. Die gelernte Friseurin verkauft in ihrem Laden Frauenmode aus Polen, Frankreich oder Italien. "Nach der Geburt meiner Tochter wollte ich