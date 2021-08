Freut sich auf acht Aufführungen auf der Burginsel: das Ensemble für den "Räuber Hotzenplotz".

Britta Burke

Delmenhorst. Der Verein Stars for Kids holt den Räuber Hotzenplotz nach Delmenhorst. Acht Aufführungen stehen an zwei Tagen auf der Burginsel an.

In dieser Woche ist die heiße Phase der Proben noch einmal intensiver geworden. Denn an diesem Wochenende ist es so weit. Räuber Hotzenplotz treibt auf der Burginsel sein Unwesen. Der Kinderbuchklassiker "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried