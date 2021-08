Auto kollidiert mit Wohnwagen in Delmenhorst

Zu erheblichen Sachschäden ist es am Mittwoch bei einem Unfall auf der Vogelsangstraße in Delmenhorst gekommen.

Symbolfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Ein unachtsamer Moment hat zu hohem Sachschaden geführt: Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der Vogelsangstraße in Delmenhorst auf einen Wohnwagen gefahren.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch auf der Vogelsangstraße in Delmenhorst ereignet. Laut Polizeiangaben war ein 23-jähriger Autofahrer gegen 6.55 Uhr auf der Vogelsangstraße in Richtung Annenheider Straße unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr er a