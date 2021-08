Neue Ausstellung in Delmenhorst: Fahrräder neu denken

Das Haus Coburg in Delmenhorst, Heimat der Städtischen Galerie.

Andreas Nistler

Delmenhorst. Die Städtische Galerie Delmenhorst eröffnet diesen Sonntag die Schau „Fahrradkörper“. Dazu lädt sie zu einem Hoffest ein.

Kunstinteressierte Delmenhorster können sich am Sonntag, 15. August, auf die Eröffnung der neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie freuen. Unter dem Titel „Fahrradkörper“ soll sich diese ganz dem Zweirad als Objekt in der zeitgenöss