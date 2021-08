Delmenhorst. Nicht nur soziale Brennpunkte sind von Drogenhandel betroffen. Auch in familiären Wohnsiedlungen treffen sich Dealer mit ihren Kunden. So zum Beispiel am Bremer Feld in Delmenhorst.

Mit Drogen wird nicht nur an Bahnhöfen, in Parks oder dunklen Gassen gehandelt, auch in familiär geprägten Wohnvierteln herrscht Kundenverkehr: "Wenn ich Brötchen holen gehe oder den Müll rausbringe, sehe ich immer wieder, wie sie auseinander huschen", berichtet ein Anwohner der Tulpenstraße von den illegalen Aktivitäten in seiner Nachbarschaft östlich der Delmenhorster Stadtmitte. Als Tippgeber möchte er in der Zeitung lieber anonym bleiben. An die Polizei habe er sich aber auch schon gewandt. Doch passiert sei da wenig.

Portemonnaies werden schnell weggesteckt

Ganz konkret geht es um einen kleinen Fuß- und Fahrradweg, der das Bremer Feld, vorbei am Parkplatz von CSM, mit der Grünen Straße verbindet. Zugang zu privaten Grundstücken gibt es von hier aus nicht. Dennoch verläuft der Weg mitten durchs Wohngebiet. Parkplatz auf der einen Seite, Gärten, oft verborgen hinter hohen Zäunen, auf der anderen. "Wir laufen da täglich vorbei", so der Delmenhorster. Aber auch in der näheren Umgebung seien die Treffen zwischen Dealern und Käufern nicht selten: Etwa zwei- bis dreimal in der Woche beobachte der Anwohner in seinem Wohnviertel kleine Gruppen von jungen Leuten. "Wenn man dann vorbeikommt, verteilen die sich schnell und die Portemonnaies werden weggesteckt." Ein normales Treffen unter Jugendlichen sei das wohl kaum.

Kein polizeilicher Brennpunkt

Wie Polizeisprecherin Ricarda von Seggern berichtet, sei der Bereich um die Tulpenstraße, das Bremer Feld und die Grüne Straße bereits bekannt. "Es ist aber kein polizeilicher Brennpunkt." Polizeikontrollen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, da der Fußweg aber nicht mit dem Streifenwagen erreichbar ist, sei es nicht ganz einfach, die Stelle unter Beobachtung zu halten.

Betroffen seien außerdem auch viele andere Bereiche im Stadtgebiet. Die Polizei erhalte regelmäßig Tipps und Hinweise aus der Bevölkerung, berichtet von Seggern. Sie ermutigt die Delmenhorsterinnen und Delmenhorster aber auch weiterhin die Augen offenzuhalten und verdächtige Vorkommnisse direkt der Polizei zu melden. "Dem geht die Polizei dann auch nach." Wichtig sei hierbei eine möglichst genaue Personenbeschreibung. Man sollte die mutmaßlichen Dealer und Käufer aber auf keinen Fall selber ansprechen.