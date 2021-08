Helge Schneider, hier im Bild mit Teekoch Bode, lieferte einen gelungenen Abend auf der Burginsel.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Jazzmusiker, Komiker und Entertainer Helge Schneider war am Dienstagabend auf der Delmenhorster Burginsel zu Gast. Rund 550 Zuschauer besuchten den Auftritt - und gingen beseelt nach Hause.

Ein Schluck Pfeffermünz-Tee, erfunden in irgendeinem Jahr nach Jesus Christoph. Das Tablett gereicht von Bodo, dem Teekoch. Lecker Pfeffermünz-Tee. Er ist es wirklich: Helge Schneider, die singende Herrentorte, live und in Farbe in Delmenho