Tattoo-Messe in der Delmenhorster Markthalle

Über das Tätowieren sollen Interessierte am Wochenende in der Markthalle mehr erfahren können. (Symbolbild)

dpa/Christophe Gateau

Delmenhorst. Das Tätowieren steht in der Delmenhorster Markthalle an diesem Wochenende groß im Fokus. Infos stehen im Vordergrund, wer sich aber neuen Hautschmuck verpassen lassen möchte, hat aber ebenfalls Gelegenheit dazu.

Dieses Wochenende geht am 14. und 15. August in der Markthalle im Stadtkern das „Delmenhorster Tattoo-Weekend“ über die Bühne. Bei der Messe soll ein Überblick über die Vielfalt an Stilen, Motiven und Genres bei Tätowierungen gegeben werden