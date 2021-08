Auf der Burginsel soll es in diesem Jahr wieder ein Open-Air-Kino geben. (Archivfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Der Erfolg des vergangenen Jahres hat nun eine neue Auflage zur Folge: Im August 2021 wird es eine neue Reihe des Open-Air-Kinos auf der Delmenhorster Burginsel geben.

Die Stadt Delmenhorst kündigt für dieses Jahr wieder ein Open-Air-Kino auf der Burginsel an. Die Reihe startet am Donnerstag, 19. August, mit der Liebeskomödie „Sex and the City – Der Film“, am Freitag, 20. August, folgt der Abenteuer-Thril