Impfen ohne Termin am Freitag in Delmenhorster Freikirche

Wer möchte, kann sich am Freitag in Delmenhorst den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson verabreichen lassen.

Symbolfoto: imago images/Frank Hoermann/Sven Simon

Delmenhorst. Eine weitere Impfaktion findet am Freitag an der Onckenstraße in Delmenhorst statt. Es steht Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Für schnellentschlossene Impfwillige bieten die Stadt Delmenhorst und das Corona-Impfzentrum auch in dieser Woche wieder eine dezentrale Sonderaktion an. Laut Stadtverwaltung ist an diesem Freitag, 13. August, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr