500 Besucher bei Konzert von "Fury in the Slaughterhouse"

Am Montagabend traten "Fury in the Slaughterhouse" auf der Burginsel auf.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Hannoveraner Band "Fury in the Slaughterhouse" hat am Montagabend in der Delmenhorster Graft hunderte Zuschauer begeistert. Das war so nach einem Unwetter am Nachmittag nicht zu erwarten.

Richtig gute Konzertlaune hat am Montagabend „Fury in the Slaughterhouse“ auf der Burginsel verbreitet. 500 Besucher waren vor Ort. Das war am Nachmittag noch nicht absehbar, denn da prasselte ein kräftiger Regen herunter, der daran zwei