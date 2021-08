In Delmenhorst ist der Inzidenzwert laut RKI stabil geblieben. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bundesweit steigen die Inzidenzwerte. In Delmenhorst hat sich der Wert laut RKI knapp über 20 eingependelt. Damit rutscht die Stadt jetzt unter den bundesweiten Durchschnitt.

Auch an diesem Montag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst keinen neuen Corona-Fall bestätigt. Damit bleibt der Inzidenzwert in der Stadt bei 20,6. 16 Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert.