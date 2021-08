RKI meldet keine weitere Neuinfektion in Delmenhorst

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert gesunken.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Kein neuer Fall: Das RKI meldet am Sonntag einen Inzidenzwert von 20,6 für Delmenhorst.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in Delmenhorst keinen neuen Corona-Fall registriert. Der Inzidenzwert am Sonntag ist damit wieder gefallen - auf 20,6. Seit nunmehr über Woche pendelt der Wert in der Stadt zwischen 20,6 und 24,5. Der Wert