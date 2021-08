Die Polizei Delmenhorst hat einen 18-jährigen Mann festgenommen, der eine Kassiererin bedroht und Geld gestohlen haben soll.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Polizei Delmenhorst hat einen 18-jährigen Mann festgenommen, der am Montag, 2. August, eine Netto-Filiale an der Bremer Straße überfallen haben soll.

Der Dieb, der am Montag, 2. August, eine Netto-Filiale an der Bremer Straße in Delmenhorst überfallen hatte, konnte gefasst werden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei an diesem Freitag mit. Auf Antrag der Staatsa