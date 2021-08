Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt laut RKI am Freitag stabil. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI meldet am Freitag einen Inzidenzwert von 20,6 für Delmenhorst. Bereits vier Gebiete in Niedersachsen haben eine Inzidenz über 35.

Vier neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in Delmenhorst registriert. Da die Zahl am vergangenen Freitag genau so hoch war, bleibt der Inzidenzwert bei 20,6. Seit nunmehr einer Woche pendelt der Wert in der Stadt zwischen 20