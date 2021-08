Mülldrama an der Helgolandstraße in Delmenhorst

Ein Parkplatz wird zu einer Müllabladefläche zweckentfremdet.

Mareike Marks

Delmenhorst. Die Delmenhorsterin Mareike Marks ärgert sich über illegale Abfallablagerungen in der Nachbarschaft. Der Grundstückseigentümer und die Stadtverwaltung suchen nun gemeinsam nach Lösungen.

Sie kommen immer nachts. Zwei, drei Personen in einem Auto mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Auf einem Gelände von Mehrfamilienhäusern an der Helgolandstraße halten sie, um in einer schnellen Aktion illegal alte Autoreifen, Kühlschränke, M