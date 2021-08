Der Lidl-Markt im Deichhorst-Center wird zurzeit umgebaut.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Lidl will an der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst eine modernen Einkaufsstätte schaffen – und baut nun um. Wiedereröffnung ist am 12. August.

Mehr Platz fürs Frischesortiment – die Delmenhorster Lidl-Filiale an der Hannah-Arendt-Straße im Neuen Deichhorst wird derzeit komplett umgestaltet, "um attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte zu schaffen",