So stark ist die Zahl der Wohnmobile in Delmenhorst gestiegen

Der Trend zum Wohnmobil ist auch in Delmenhorst ungebrochen.

Symbolfoto: imago images/Fotostand

Delmenhorst. Immer mehr Menschen träumen von der Freiheit des Reisens auf vier Rädern. In Delmenhorst wie in ganz Deutschland ist die Zahl der Wohnmobile deutlich gestiegen.

In Delmenhorst ist die Zahl der Wohnmobile im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, legte der Bestand an Wohnmobilen in Delmenhorst zum Stichtag 1. Januar 2021 auf 561 gegenüber dem Stichtag des Vorjahres zu. D