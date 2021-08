Am Impfzentrum in Delmenhorst gibt es an drei Tagen im August ein Impfangebot ohne vorherige Anmeldung.

Eyke Swarovsky

Delmenhorst. Um noch mehr Delmenhorster gegen das Coronavirus zu immunisieren, bietet das Impfzentrum im August drei Termine an, an denen sich die Bürger auch ohne vorherige Anmeldung impfen lassen können.

Impfen ohne Termin ist nun auch in Delmenhorst möglich. Für Kurzentschlossene bietet das Impfzentrum in den kommenden Wochen gleich drei Sonderimpftermine an: Immer mittwochs in drei aufeinander folgenden Wochen, also am 11., 18.