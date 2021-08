Ausbau der Syker Straße in Delmenhorst: Fünf Jahre Pendlerfrust?

Die Syker Straße in Delmenhorst muss dingend saniert werden. (Archivfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der groß angelegte Ausbau der Syker Straße in Delmenhorst wird vor allem Autofahrer und Anwohner treffen. Jahrelanger Pendlerfrust zeichnet sich ab. Hätte er vermieden werden können? Ein Kommentar.

Die Großbaustelle an der Syker Straße steht in den Startlöchern. Über fünf Jahre wird sie sich hinziehen. Das wird vor allem die Nerven der Autofahrer und von Anwohnern der Umleitungsstrecken im Stadtsüden strapazieren. Da rollt einiges an