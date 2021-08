Inzidenzwert in Delmenhorst steigt weiter: RKI meldet neuen Fall

Das RKI meldet erneut einen steigenden Inzidenzwert für Delmenhorst. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Einen neuen Corona-Fall hat das RKI am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert der Stadt bleibt der höchste im Umland.

Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist am Mittwoch auf 24,5 gestiegen. Am Vortag lag er bei 23,2. Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Fall für die Stadt gemeldet. Am vergangenen Mittwoch, der nun aus der Berechnung des Inzidenzwerts gefa